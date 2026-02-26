Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League, maturata dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Il dirigente ha definito il momento “provati e delusi ma orgogliosi”, sottolineando come questa serata debba rappresentare un punto di partenza per il futuro della squadra.

Il bilancio dopo l’eliminazione

Chiellini ha evidenziato che, nonostante lo sforzo profuso, il risultato finale è stato deludente: “Siamo provati e delusi per il risultato finale dopo lo sforzo fatto, ma anche orgogliosi e questo deve essere un punto di partenza”.

Ha aggiunto che il percorso compiuto è stato in linea con le previsioni, anche se l'obiettivo era sempre quello di raggiungere gli ottavi: “Abbiamo fatto il percorso che più o meno avevamo preventivato, anche se l’obiettivo è arrivare sempre agli ottavi – ha analizzato ai microfoni di Prime Video – e con maggiore attenzione ci saremmo arrivati. Dobbiamo ripartire dalla fiducia, dall’energia e anche dall’entusiasmo di un grande ambiente ritrovati questa sera”.

Futuro tecnico e episodi

Riguardo all’espulsione di Kelly, Chiellini ha commentato con una battuta: “Non siamo molto fortunati con gli episodi, c’è poco da commentare e per fortuna che non ero io…”. Sul fronte societario e tecnico, ha rassicurato riguardo alla guida della squadra: “Da quando c’è Luciano abbiamo sbagliato solo una partita e mezzo.

Non c’è mai stato nessun dubbio sul suo futuro, è sempre stato una priorità”.

Obiettivi futuri e condizione della squadra

Chiellini ha poi indicato la strada per il futuro: “Avremo 12 partite, ci giochiamo tanto per la prossima stagione ma la squadra c’è e ne ha dato dimostrazione”. Infine, ha fatto riferimento al recupero di Vlahovic: “Su Vlahovic vedremo, adesso sta dando il massimo per recuperare. Lui ha la Juventus dentro ed è un giocatore importante per noi fino a giugno”.

Il dirigente ha preso la parola al posto di Spalletti, che non si è presentato in conferenza stampa dopo la gara. Chiellini ha sottolineato la necessità di ripartire con fiducia e unità, lasciando intendere che il gruppo è compatto e determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali.