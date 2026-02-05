Cristian Chivu ha commentato con soddisfazione il successo dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico ha sottolineato l’impegno della squadra e l’importanza del contributo dei giovani, dichiarando a Italia 1: “Sono contento per la prestazione, per quello che hanno messo in campo, per l’energia e per quello che siamo riusciti a creare. Poi nel finale abbiamo un po’ sofferto, è venuto fuori l’orgoglio degli avversari, ma siamo contenti del passaggio del turno”.

Scelte di formazione e valorizzazione del vivaio

Chivu ha spiegato le ragioni delle scelte in campo, evidenziando la necessità di schierare giocatori spesso non titolari per garantire l’energia e la “gamba” necessarie.

“Sono state scelte in base a chi aveva energie e sono scelte fatte in base a gennaio e febbraio”, ha affermato. Il tecnico ha inoltre elogiato il settore giovanile nerazzurro: “Faccio i complimenti ai due ragazzi, Cocchi e Kamatè, e anche al settore giovanile. Posso citare tantissimi ragazzi, faccio complimenti agli allenatori delle giovanili, a Vecchi che sta svolgendo un grande lavoro con ragazzi che tornano utili anche al nostro percorso in questa stagione”.

Un accenno al mercato

Interpellato sul tema del mercato, Chivu ha dichiarato: “La società ha provato fino in fondo a fare quello che abbiamo richiesto”.

Il contesto della partita

Il successo dell’Inter si è concretizzato grazie alle reti di Ange‑Yoan Bonny e Andy Diouf, che hanno permesso ai nerazzurri di imporsi per 2‑1 sul Torino, accedendo così alle semifinali di Coppa Italia.

La partita, disputata in un contesto di ampio turnover per i nerazzurri, ha visto la squadra puntare sull’energia e sulla freschezza dei giocatori a disposizione, confermando l’efficacia delle scelte operate in vista delle prossime sfide stagionali.