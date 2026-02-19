Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato con fiducia l’esito della gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, nonostante la sconfitta. Chivu ha sottolineato che “è tutto aperto” e che l’obiettivo primario è “passare il turno a San Siro”.

Analisi della partita

Chivu ha riconosciuto la difficoltà del campo norvegese, pur evitando di usarla come scusa: “Sono più abituati a questo campo, non è una scusa”. Ha elogiato l’atteggiamento della squadra, affermando che “la squadra ci ha provato, ha avuto un atteggiamento buono per 90 minuti” e che “non posso rimproverare molto ai miei”.

Tuttavia, ha ammesso che la squadra ha pagato “alle transizioni”, evidenziando un punto debole emerso nel corso del match.

Prospettive per il ritorno

Nonostante il ko, Chivu ha mantenuto un tono ottimista: “È tutto aperto, c’è la gara di ritorno. Sapevamo che è una squadra che ti può fare male in transizione, ora cercheremo di passare il turno a San Siro”. Le sue dichiarazioni riflettono la determinazione a ribaltare il risultato nella partita casalinga, confidando nel supporto del pubblico e nel fattore campo.

Contesto e reazioni

La sconfitta per 3-1 in Norvegia complica il cammino dell’Inter verso gli ottavi di finale, ma lascia comunque aperta la qualificazione in vista del ritorno a San Siro. I commenti post-partita di alcuni giocatori hanno ribadito il concetto che “niente è scritto” e che servirà una prestazione decisa per ribaltare il risultato.