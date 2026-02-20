La terza tappa della Vuelta a Andalucía, disputata oggi tra Jaén e Lopera, ha visto Milan Fretin imporsi in volata su Paul Penhoët e Christophe Laporte. Nicolò Buratti ha confermato il suo stato di forma chiudendo ancora una volta nella Top 10. Il leader della classifica generale, Iván Romeo, ha mantenuto la maglia gialla.

La volata decisiva a Lopera

La frazione di 180,9 km è stata animata da una fuga iniziale di quattro corridori – Josh Burnett, Nicolas Alustiza, Giosuè Epis e Samuel Florez – che ha raggiunto un vantaggio di quasi tre minuti. Il gruppo, guidato da Visma‑Lease a Bike e Uno‑X Mobility, ha progressivamente ridotto il distacco, neutralizzando la fuga a circa 11 km dall’arrivo.

Nel finale, Cofidis ha preso il comando del gruppo in vista della volata, che si è risolta in un fotofinish a favore di Fretin, con Penhoët secondo e Laporte terzo.

Buratti protagonista, Romeo difende il primato

Nicolò Buratti ha concluso la tappa in settima posizione, confermando la sua presenza costante tra i migliori. Nel frattempo, Iván Romeo ha mantenuto saldamente la maglia gialla, grazie anche al lavoro del suo team, che lo ha protetto con efficacia durante tutta la giornata.

Contesto della corsa

La Vuelta a Andalucía 2026, giunta alla settantaduesima edizione, si svolge tra il 18 e il 22 febbraio su un percorso di circa 803 km suddivisi in cinque tappe. La terza frazione, da Jaén a Lopera, è risultata decisiva per gli sprinter resistenti, grazie a un finale in salita breve ma selettivo.

Iván Romeo, vincitore della seconda tappa, ha conservato il primato generale anche dopo la volata di Lopera.

In sintesi, la tappa di oggi ha confermato il talento di Fretin nelle volate impegnative, la consistenza di Buratti tra i migliori e la solidità di Romeo nella difesa della leadership.