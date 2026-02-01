Ancora nella fase iniziale della stagione del ciclismo professionistico, il mese di febbraio propone però già un calendario molto ricco e vario. Nella prima metà del mese si susseguono diverse brevi corse a tappe, come la Volta Valenciana, l'Etoile de Besseges e il Tour of Oman, per poi salire ulteriormente di tono con lo UAE Tour, dove è attesa una sfida stellare tra Evenepoel, Del Toro e Vingegaard, e un finale con l'avvio dell'attività anche in Italia e in Belgio.

Valenciana con Evenepoel e Almeida

La prima settimana di febbraio del ciclismo è caratterizzata dall'Etoile de Besseges e dalla Volta Valenciana, che si svolgono in contemporanea dal 4 all'8.

La corsa più attesa è senz'altro quella spagnola, dove sono annunciati al via anche Evenepoel, Pellizzari, Almeida, Pedersen e Tiberi. Il percorso della Valenciana prevede una crono individuale di 17 km e poi una serie di tappe miste, senza salite veramente lunghe e difficili. La più impegnativa è la quarta, in programma sabato 7, con una bella sequenza di salite corte e dure e l'arrivo a Teulada.

La settimana successiva sarà caratterizzata dal Tour of Oman, dove tra i corridori di spicco ci saranno Adam Yates, Kuss e Ulissi, dal Tour de la Provence con Mads Pedersen, e da un intenso fine settimana in terra iberica con la Figueira Classic, la Volta Murcia, la Classica de Almeria e gli sterrati della Clasica Jaen.

Super sfida allo UAE Tour

Dal 16 al 22 riprende il calendario World Tour con lo UAE Tour. Il percorso prevede una crono di 12 km e due arrivi in salita. La starting list è carica di stelle e spunti di interesse. A lottare per la vittoria finale ci saranno Evenepoel, Del Toro e Vingegaard, per un primo confronto dal sapore di grande giro. La settimana dello UAe Tour sarà particolarmente intensa, visto che si correranno anche la Volta Algarve, con Ayuso, Almeida, Lipowitz e Ganna, e la Volta Andalucia, con Christen, Hindley e Pidcock.

Infine, gli ultimi giorni di febbraio vedranno aprirsi anche i palcoscenici delle classiche del nord, con la Het Nieuwsblad, e delle corse italiane, con il ritrovato Giro di Sardegna.

Ecco il calendario di corse di ciclismo di febbraio 2026 con i canali che le trasmetteranno.