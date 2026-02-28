Paul Seixas ha trionfato nella Faun‑Ardèche Classic 2026, conquistando la vittoria con una prestazione solitaria di notevole impatto. La corsa si è svolta attorno a Guilherand‑Granges, teatro della fuga decisiva del giovane talento francese della Decathlon. Seixas ha preso il comando della gara a circa quaranta chilometri dal traguardo, proseguendo indisturbato fino alla vittoria. Questo successo rappresenta la sua seconda affermazione da professionista, a soli nove giorni di distanza dal trionfo alla Volta ao Algarve.

La dinamica della corsa

La competizione è iniziata con una lunga fuga di otto corridori, mantenuta sotto controllo dal gruppo principale.

A sessanta chilometri dalla conclusione, i tentativi di allungo di Eivind Broholt Fougner (Unibet Rose Rockets) e Theo Leveque (TotalEnergies) sono stati neutralizzati al secondo passaggio sul traguardo. Successivamente, Seixas ha lanciato un attacco fulmineo, rimanendo inizialmente in compagnia di Jan Christen (UAE), Matteo Jorgenson (Visma) e Lenny Martinez (Bahrain‑Victorious). A circa quaranta chilometri dall’arrivo, il ciclista francese ha rilanciato l’iniziativa in solitaria, staccando definitivamente gli avversari e mantenendo un vantaggio costante fino al traguardo di Guilherand‑Granges.

Podio e piazzamenti

Alle spalle di Seixas, si è piazzato Lenny Martinez, giunto al traguardo a un minuto e quarantotto secondi dal vincitore.

A seguire, Matteo Jorgenson e Jan Christen si sono contesi le posizioni di rincalzo, con Jorgenson che ha avuto la meglio in volata. Davide Piganzoli ha concluso la sua prova al sesto posto, a due minuti e diciotto secondi dal vincitore.

Significato della vittoria

Questa affermazione nella Faun‑Ardèche Classic consolida la posizione di Paul Seixas come uno dei talenti emergenti del ciclismo. Il secondo successo da professionista, giunto a breve distanza dalla vittoria alla Volta ao Algarve, conferma la sua precoce maturità e la capacità di imporsi anche nelle corse di un giorno, nonostante la giovane età.

L’attacco decisivo

Seixas ha dominato la Faun‑Ardèche Classic con un attacco solitario di circa quaranta chilometri, partito sul Mur de Royes, una salita impegnativa che ha segnato la selezione del gruppo dei favoriti.

Il francese ha costruito un vantaggio crescente, dimostrando notevole potenza, abilità in discesa e una gestione impeccabile della corsa. Questo risultato rafforza ulteriormente la sua reputazione come uno dei ciclisti più promettenti a livello mondiale.