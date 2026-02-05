Si apre oggi a Konya, in Turchia, l’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. La mattina, a partire dalle 10.00, prenderanno il via i turni iniziali e i quarti del keirin, donne e uomini. Nel pomeriggio, dalle 14.30, si svolgeranno semifinali e finali del keirin, intervallate dalla Madison femminile. A chiudere la rassegna continentale sarà la Madison maschile.

Programma e protagonisti azzurri

La giornata si articola in due sessioni. La prima, dalle 10.00, vedrà alternarsi in pista donne e uomini nel keirin, con le azzurre a inaugurare la competizione.

Nel pomeriggio, dopo le semifinali e finali del keirin, spazio alla Madison femminile, seguita dalla Madison maschile che concluderà gli Europei.

Tra le italiane, Miriam Vece è attesa nel keirin femminile, con l’obiettivo di migliorare il quinto posto dello scorso anno; al suo fianco Matilde Cenci, pronta a fare esperienza e a tentare l’accesso ai turni successivi. Nel keirin maschile, Stefano Moro punta a migliorare il quarto posto dello scorso anno, affiancato da Mattia Predomo.

In Madison, la coppia femminile formata da Venturelli e Balsamo è considerata tra le favorite per un podio, mentre in quella maschile Consonni e Sierra cercheranno di centrare un risultato che non appare impossibile.

Contesto e attese

La giornata segue la vittoria di ieri nella velocità maschile da parte di Matthew Richardson, che ha interrotto il dominio di Harrie Lavreysen, campione del mondo e olimpico in carica, conquistando il titolo europeo dopo aver ribaltato il risultato nella seconda e terza manche.

Nel frattempo, nell’omnium maschile, Iúri Leitão ha conquistato il titolo europeo con 140 punti, precedendo Yanne Dorenbos (131) e Roger Kluge (126); Simone Consonni, pur mostrando segnali di crescita, ha chiuso al decimo posto con 86 punti.

Un'occasione per l'Italia

La giornata odierna rappresenta un’occasione importante per l’Italia, che ha già raccolto medaglie nei giorni scorsi e punta a chiudere con un risultato significativo nella Madison. Le prestazioni di Vece, Moro e delle coppie azzurre saranno al centro dell’attenzione, in una giornata che promette emozioni fino all’ultimo sprint.