Nella quinta e ultima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, l’Italia ha ottenuto un risultato di rilievo nella Madison femminile, conquistando la medaglia di bronzo con la coppia composta da Elisa Balsamo e Federica Venturelli. Nella prova maschile, Simone Consonni e Juan David Sierra si sono classificati al quinto posto, mancando il podio per un soffio.

Madison femminile: bronzo per l’Italia

La Madison femminile ha visto le azzurre Balsamo e Venturelli salire sul terzo gradino del podio, grazie a una prestazione solida e determinata.

La gara è stata vinta dal Belgio, con la Gran Bretagna che si è aggiudicata l’argento. L’Italia ha concluso con 26 punti, a un solo punto dalla Gran Bretagna, ferma a 27.

Madison maschile: il podio sfiorato

In campo maschile, Consonni e Sierra hanno lottato con tenacia fino all’ultimo sprint, terminando al quinto posto. Gli atleti italiani si sono fermati a soli sei punti dal bronzo, dimostrando grande competitività e impegno fino alla conclusione della competizione.

La giornata conclusiva dei Campionati Europei

La giornata di gare, iniziata con le qualificazioni del keirin, si è conclusa con le finali di questa disciplina e le prove di Madison femminile e maschile. L’Italia ha schierato in gara anche Miriam Vece e Matilde Cenci nel keirin femminile, e Stefano Moro e Mattia Predomo nel keirin maschile, oltre alle coppie protagoniste delle Madison.

Risultati e presenze azzurre

Nella Madison femminile, l’Italia ha conquistato il bronzo grazie a una prova attenta e ben gestita da Balsamo e Venturelli. Nel keirin femminile, Miriam Vece si è qualificata per la finale per il settimo posto, mentre Matilde Cenci ha ottenuto il ripescaggio. Questi risultati confermano la presenza italiana in diverse discipline chiave della rassegna continentale.