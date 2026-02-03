La terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista si svolge oggi a Konya, in Turchia. L’Italia si presenta con ambizioni di primo piano, puntando sulla partecipazione di Elisa Balsamo nell’omnium femminile. La rassegna continentale prosegue nel velodromo turco con un programma denso di gare e con concrete speranze azzurre.

Il programma italiano della giornata

La giornata odierna si apre alle 10.30 con le qualificazioni dello scratch maschile, disciplina che vedrà impegnato l’italiano Francesco Lamon, già campione con l’inseguimento a squadre.

Successivamente, spazio alla velocità individuale maschile con i giovani Mattia Predomo e Stefano Minuta, reduci dal bronzo nella sprint a squadre. Nel settore endurance, Renato Favero ed Etienne Grimod gareggeranno nell’inseguimento individuale maschile. In serata, sono previste le fasi finali della velocità femminile, competizione che non vedrà atlete italiane in gara dopo l’eliminazione di Miriam Vece ai quarti.

Omnium femminile: Balsamo punta al bis continentale

Il momento più atteso della giornata sarà l’omnium femminile. Elisa Balsamo, già vincitrice del titolo europeo in questa specialità sei anni fa a Plovdiv, mira a conquistare il suo secondo oro continentale. Le prove previste per l’omnium includono scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti, con Balsamo determinata a lottare per il podio.

Contesto e aspettative

La presenza di Balsamo nell’omnium rappresenta un ritorno significativo per l’Italia nel panorama delle competizioni su pista. Il team azzurro ha già ottenuto un importante bronzo nella giornata precedente grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre. La squadra, composta da Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, ha conquistato il terzo posto battendo la Francia. Le azzurre sono state superate solo dalla Gran Bretagna, autrice di un nuovo record del mondo.

Ulteriori impegni azzurri

La giornata odierna vedrà l’Italia impegnata in diverse discipline. Oltre a Lamon nello scratch, Minuta e Predomo nella velocità, Favero e Grimod nell’inseguimento individuale, e Balsamo nell’omnium femminile, l’obiettivo comune è la conquista di medaglie, facendo seguito al bronzo ottenuto ieri nell’inseguimento a squadre.