Prosegue a Konya, in Turchia, la terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. L’Italia si prepara a schierare Elisa Balsamo nell’omnium femminile. La competizione odierna segue il bronzo conquistato ieri nel quartetto dell’inseguimento a squadre e vedrà la Balsamo impegnata nelle discipline dello scratch, della tempo race, dell’eliminazione e della corsa a punti.

Chi gareggia e cosa è già successo

La giornata di ieri ha visto il quartetto femminile, composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, conquistare la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre.

Le azzurre sono state superate solo dalla Gran Bretagna, nuova campionessa europea e detentrice del record del mondo. Le italiane hanno migliorato il proprio limite nazionale, fermando il cronometro a 4’09"961, contro i 4’02"808 delle avversarie. La Balsamo ha espresso soddisfazione: “Ero un po’ preoccupata di tornare a correre un quartetto dopo un anno e mezzo. Ho avuto ottime sensazioni. Sono stata contenta di poter gareggiare con due giovanissime come Federica, anche se già campionessa del mondo, e Linda, che è stata molto brava. È stata una bellissima esperienza e sono felice di essere tornata in pista.”

Il programma di oggi e gli azzurri in gara

Oggi, martedì 3 febbraio, l’omnium femminile prenderà il via con le qualificazioni della scratch race e della tempo race, per poi proseguire con l’eliminazione e la corsa a punti.

L’Italia confida in Elisa Balsamo per un altro importante piazzamento. Altri azzurri in gara oggi includono Francesco Lamon nello scratch maschile, i velocisti Stefano Minuta e Mattia Predomo, e i giovani Etienne Grimod e Renato Favero nell’inseguimento individuale maschile.

Contesto e calendario dei Campionati Europei

I Campionati Europei su pista 2026 si svolgono presso il velodromo di Konya, in Turchia, dall’1 al 5 febbraio. La squadra italiana, che presenta una formazione rinnovata ma anche ritorni significativi come quelli di Balsamo e Paternoster, è composta da venti atleti, uomini e donne. Il programma gare prevede sia competizioni di endurance che di velocità. Gli eventi sono trasmessi in diretta su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN.