Il ciclismo su pista europeo ha registrato negli ultimi anni una notevole crescita del movimento italiano, con risultati di rilievo nelle principali competizioni continentali. Gli Europei rappresentano un appuntamento fondamentale per gli atleti azzurri, che hanno spesso saputo distinguersi in diverse specialità, tra cui la Madison e il keirin.

Le prestazioni italiane agli Europei 2025

Nel 2025, durante gli Europei di Heusden‑Zolder, la squadra italiana ha conseguito risultati di prestigio. In particolare, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno conquistato la medaglia d’argento nella Madison femminile, chiudendo con 53 punti e confermando il valore del movimento azzurro nella disciplina.

Nel medagliere finale, l’Italia si è piazzata seconda, posizionandosi subito dietro l’Olanda, a testimonianza della competitività della nazionale nelle prove su pista.

Altri risultati di rilievo

Tra le protagoniste delle ultime edizioni, Federica Venturelli si è distinta nelle prove di inseguimento individuale Under 23, ottenendo risultati di rilievo come la medaglia d’oro ad Anadia 2025. Questi successi hanno contribuito ad arricchire il bottino azzurro e a consolidare la presenza dell’Italia tra le nazioni di riferimento nel ciclismo su pista europeo.

Le prestazioni degli atleti italiani nelle recenti edizioni degli Europei su pista confermano la solidità e la crescita del movimento, in attesa dei prossimi appuntamenti internazionali.