La seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, in corso a Konya, in Turchia, entra nel vivo. La sessione mattutina è dedicata alle qualificazioni e ai turni eliminatori, mentre la serata sarà decisiva per l'assegnazione delle medaglie. Il programma prevede sprint femminile, chilometro da fermo maschile, inseguimenti a squadre, corsa a punti maschile e corsa ad eliminazione femminile, con la nazionale italiana pronta a competere per i podi.

Programma della giornata

La competizione riprende alle 11:30 con le qualificazioni dello sprint femminile e del chilometro da fermo maschile.

A seguire, si disputeranno i sedicesimi di finale dello sprint e il primo turno dell'inseguimento a squadre femminile. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:25, la sessione serale sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay. Ulteriori opzioni di visione includono Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale minuto per minuto.

Gli azzurri in gara

Per l'Italia, nello sprint femminile gareggeranno Miriam Vece e Siria Trevisan. Il chilometro da fermo maschile vedrà impegnati Matteo Bianchi e Fabio del Medico. Nell'inseguimento a squadre femminile, la squadra azzurra sarà composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini.

Per la versione maschile, scenderanno in pista Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli. Inoltre, Juan David Sierra parteciperà alla corsa a punti maschile, mentre Letizia Paternoster sarà protagonista nella corsa ad eliminazione femminile.

Contesto e attese

Questa giornata rappresenta un momento cruciale per le squadre italiane. L'obiettivo è confermare o migliorare le prestazioni già dimostrate nella prima giornata di competizioni. Le gare di inseguimento a squadre, in particolare, sono considerate occasioni importanti per conquistare medaglie.

Il Velodromo di Konya

Il Velodromo di Konya ospita gli Europei di ciclismo su pista 2026, un evento che si svolgerà dal primo al cinque febbraio e che mette in palio ventidue titoli, equamente distribuiti tra atleti uomini e donne. Il calendario prevede un susseguirsi serrato di gare, con qualificazioni, turni eliminatori e finali che si alternano nei giorni.