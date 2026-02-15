Flavio Cobolli ha voluto celebrare il ritorno in campo dell’amico Edoardo Bove con un messaggio carico di affetto e ammirazione: “Il tuo spirito guerriero non sarà mai domato”. Il tennista romano ha pubblicato questa dedica in una storia su Instagram, accompagnata da un’immagine di Bove con la nuova maglia del Watford e dalla canzone “Sogna ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni.

Il contesto del rientro in campo

Il messaggio di Cobolli arriva nel giorno in cui Bove è tornato a giocare, dopo 14 mesi di assenza causata da un malore in campo. Il centrocampista, ex Roma e Fiorentina, è sceso in campo con la maglia del Watford, club inglese con cui ha firmato dopo aver risolto il contratto con la Roma.

Il suo ritorno è stato salutato con entusiasmo, anche grazie al sostegno dei tifosi e dei compagni di squadra.

Il legame tra i due sportivi

Cobolli e Bove condividono un passato nelle giovanili della Roma, un legame che si è rinsaldato nel momento più difficile della carriera del calciatore. Il gesto del tennista, semplice ma carico di significato, sottolinea la forza del loro rapporto e l’importanza del sostegno reciproco nei momenti di difficoltà.

Il rientro in Championship

Il rientro di Edoardo Bove è avvenuto nel corso di una partita di Championship tra Watford e Preston North End, quando è stato fatto entrare all’86’ minuto. Il suo ingresso è stato accolto da un’ovazione, un momento che ha segnato simbolicamente la sua rinascita sportiva dopo l’arresto cardiaco subito durante Fiorentina–Inter nel dicembre del 2024.

In seguito all’episodio, Bove ha subito l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, dispositivo che in Italia gli impediva di tornare a giocare, ma che in Inghilterra è consentito. Il suo trasferimento al Watford ha così rappresentato una nuova opportunità per riprendere la carriera.