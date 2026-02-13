A Casa Italia, nel cuore di Cortina d’Ampezzo, si è respirata un’atmosfera di grande festa per celebrare il trionfo di Federica Brignone. Un’imponente tigre gonfiabile, simbolo della sua grinta e del suo soprannome, ha accolto la campionessa nel quartier generale del Coni. Al suo fianco, a condividere la gioia, il fratello Davide, che ricopre anche il ruolo di allenatore, e la compagna di squadra Sofia Goggia, presente nonostante la sfortunata uscita di scena nella gara odierna, dovuta a un salto di porta.

La tigre come simbolo di forza

Posizionata strategicamente all’ingresso di Casa Italia, la tigre gonfiabile non è un semplice elemento decorativo, ma un vero e proprio omaggio alla sciatrice valdostana.

Soprannominata la “Tigre delle Nevi” o semplicemente la “Tigre” dello sci italiano, Brignone incarna la determinazione e la potenza che questa immagine evoca. L’installazione ha conferito al quartier generale del Coni un carattere distintivo, trasformandolo in un luogo dove la forza e la tenacia della campionessa sono state celebrate con un messaggio visivo immediato e potente.

Presenze significative e spirito di squadra

Il momento è stato reso ancora più speciale dalla presenza del fratello Davide Brignone, la cui vicinanza sottolinea il profondo legame, sia familiare che professionale, che li unisce nel percorso sportivo. La presenza di Sofia Goggia, benché la sua gara sia terminata prematuramente, ha ulteriormente evidenziato il forte spirito di squadra e il sostegno reciproco che caratterizza le atlete azzurre, pronte a fare il tifo l’una per l’altra.

L’eco della vittoria tra i tifosi

La vittoria di Federica Brignone ha generato un’ondata di entusiasmo tra i sostenitori. Casa Italia ha registrato un’affluenza eccezionale, con numerosi tifosi che hanno sfidato il freddo per poter assistere ai festeggiamenti e salutare la loro beniamina. Tra la folla, si sono notate figure di spicco dello sci italiano, come Deborah Compagnoni, un’altra leggenda delle nevi, e un gruppo di fan particolarmente calorosi, tra cui un tifoso che ha celebrato il momento cavalcando una tigre di plastica, unendosi alla gioia condivisa con Davide Brignone.