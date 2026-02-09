All’Eden Gardens di Calcutta l’Italia ha vissuto un debutto storico ai Mondiali T20 di cricket, affrontando la Scozia in una partita che resterà nella memoria della nazionale azzurra. Nonostante la sconfitta netta, gli azzurri hanno dimostrato di non sfigurare, resistendo almeno fino alla metà dell’innings d’attacco.

Il match: svolgimento e risultato

La Scozia si è imposta con autorità, chiudendo a quota 207/4 in venti overs. L’Italia è stata eliminata per 134 all’over 16.4, subendo una sconfitta per 73 runs. Il run rate scozzese ha raggiunto quota 10,35, mentre quello italiano si è fermato a 8,04, con un net run rate negativo di –3,650.

L’Italia, dopo aver vinto il sorteggio e scelto di lanciare, ha visto la Scozia partire forte e costruire un vantaggio consistente. Gli azzurri hanno resistito inizialmente, riuscendo a contenere il ritmo avversario fino a metà dell’innings, ma poi hanno ceduto sotto la pressione, con il decimo wicket che è caduto prima del completamento dei venti overs.

Contesto e prospettive future

Questo esordio rappresenta un traguardo storico per il cricket italiano: è la prima volta che la nazionale maschile partecipa a una Coppa del Mondo T20. Il cammino verso questa rassegna è stato segnato da una qualificazione ottenuta grazie a un percorso solido nelle fasi europee.

Nei gironi del Gruppo C, l’Italia si trova ora ultima con zero punti dopo una partita, dietro a Scozia e Inghilterra, entrambe a due punti, e alle Indie Occidentali, che guidano la classifica con due punti e una partita giocata.

Il percorso di qualificazione azzurro

La partecipazione dell’Italia ai Mondiali T20 2026 è il risultato di un percorso iniziato nell’estate del 2025, quando la nazionale ha ottenuto la qualificazione grazie al secondo posto nel Europe Regional Final, superando Jersey per net run rate. In quella fase, l’Italia aveva sconfitto la Scozia per 12 runs, un successo che ha aperto le porte alla rassegna iridata.

Il cammino verso il Mondiale è stato caratterizzato da una crescita costante, culminata con l’esordio mondiale di oggi, che, pur segnato da una sconfitta, rappresenta un punto di partenza per il futuro del cricket italiano.