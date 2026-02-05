L’Italia ha ufficializzato i quindici convocati per la Coppa del Mondo T20 di cricket, in programma in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. Il capitano sarà Wayne Lee Madsen, affiancato da uno staff tecnico guidato dall’head coach John Davison, con Kevin O’Brien e Douglas Brown come assistant coach e Peter Di Venuto nel ruolo di manager.

La squadra e lo staff tecnico

I quindici azzurri selezionati sono: Wayne Lee Madsen (capitano), il wicket-keeper Marcus Campopiano, Gian Piero Sergio Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage, Harry John Manenti, Anthony Joseph Mosca, Justin Mosca, Syed Zain Abbas Naqvi, Benjamin Davey Manenti, Jaspreet Singh, Jon‑Jon Trevor Smuts, Grant Stewart e Thomas Jack Draca.

Lo staff tecnico comprende inoltre il fisioterapista Thihan Chandramohan, il media manager Rakbir Hasan, il dottor Srinivas Srinand e il video analyst Sheikh Mohsin.

Il calendario degli incontri

L’Italia esordirà lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane contro la Scozia all’Eden Gardens di Calcutta. Il secondo incontro è previsto giovedì 12 febbraio alle ore 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai. Successivamente, martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, gli azzurri affronteranno l’Inghilterra, sempre all’Eden Gardens, per poi chiudere la fase a gironi venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane contro le Indie Occidentali, ancora a Calcutta.

Contesto e precedenti della qualificazione

Questa convocazione arriva dopo la storica qualificazione dell’Italia al suo primo Mondiale T20, ottenuta grazie al secondo posto nel Europe Regional Qualifier 2025, dietro ai Paesi Bassi. La squadra ha sorpreso battendo la Scozia, consolidando il proprio posto nel torneo iridato.

Il capitano Wayne Madsen è stato scelto per garantire “stabilità, armonia e continuità”, elementi ritenuti prioritari rispetto a logiche di breve periodo. Tra i convocati spicca JJ Smuts, ex internazionale sudafricano, mentre Emilio Gay è assente a causa di un infortunio.