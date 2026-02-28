Cristiana Girelli, attaccante della Nazionale italiana e simbolo della Juventus Women, ha annunciato la sua partenza per gli Stati Uniti. Vestirà la maglia del Bay FC, squadra della NWSL, in prestito. La giocatrice ha chiarito che si tratta di un’opportunità per mettersi alla prova in un campionato «tostissimo», che potrà arricchirla anche nel suo percorso in Nazionale.

Dal raduno delle Azzurre a Coverciano, Girelli ha spiegato: “Non sto assolutamente scappando dall’Italia: vado a mettermi nuovamente alla prova in un campionato tostissimo, che mi permetterà di conoscere una nuova cultura calcistica, un nuovo modo di giocare e che mi potrà arricchire anche nel mio percorso in Nazionale”.

Ha aggiunto che questa scelta non rappresenta un addio: “Non è un addio ma solo un arrivederci. La Juve è casa mia, l’amore della mia vita”.

Una scelta dettata dalla voglia di mettersi in gioco

Girelli ha definito la sua decisione come una scelta “non di cuore ma di pancia”, dettata dalla voglia di rimettersi in gioco. Ha parlato di un treno che, a trentacinque anni, potrebbe essere l’ultimo per provare qualcosa di diverso, ribadendo che la Juventus resterà sempre nel suo cuore. Ha inoltre sottolineato l’importanza del movimento del calcio femminile italiano: “Sarà divertente ritrovarle – riferendosi alle compagne già approdate all’estero – se le squadre all’estero ci guardano è perché il calcio femminile italiano ha fatto dei passi incredibili.

Siamo state valorizzate dal lavoro fatto dalla Federazione, dai club e dalla Nazionale”.

Prospettive future e il cammino verso il Mondiale

Girelli affronterà il girone di qualificazione al Mondiale con “lo spirito di sempre, anche se con un po’ più di consapevolezza e maturità”. Ha sottolineato che partecipare a un Mondiale è qualcosa di meraviglioso, ma va conquistato, e che il cammino sarà difficile, soprattutto per le aspettative generate dal grande Europeo della scorsa estate. “Dovremo riuscire, partita dopo partita, a dare il cento per cento. A livello personale cercherò di godermi ogni istante nel miglior modo possibile”.

Il prestito al Bay FC e il prolungamento con la Juventus

La Juventus ha ufficializzato il prestito semestrale di Girelli al Bay FC, squadra della NWSL statunitense, fino ad agosto.

Contestualmente, l’attaccante ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Nella sua lettera aperta ai tifosi, ha scritto: “È stata una scelta di pancia, più che di cuore perché il mio cuore ha solo due colori. Per questo sento che per me non è un addio”. Il direttore generale Stefano Braghin ha definito Girelli “un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui” e ha sottolineato che “era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica”. La nuova allenatrice del Bay FC, Emma Coates, ha elogiato la sua intelligenza, esperienza e mentalità vincente, perfettamente in linea con i valori del club.