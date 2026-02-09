L'Italia, con Stefania Constantini e Amos Mosaner, ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La vittoria per 7‑6 contro gli Stati Uniti, ottenuta nel match conclusivo del round robin a Cortina d’Ampezzo, ha garantito agli azzurri il secondo posto nella classifica del girone.

La partita decisiva per gli accoppiamenti

Il confronto con gli Stati Uniti era cruciale per definire gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta. Una vittoria avrebbe assicurato all'Italia il secondo posto, mentre una sconfitta l'avrebbe fatta scivolare al quarto.

Gli azzurri hanno prevalso in una partita combattuta, chiudendo il round robin con sei vittorie su nove incontri. Si sono piazzati alle spalle della Gran Bretagna (8‑1) e davanti agli Stati Uniti (6‑3) e alla Svezia (5‑4).

Cronaca dell'incontro

La partita ha visto un andamento altalenante. Dopo un primo end favorevole agli americani, l'Italia ha pareggiato nel secondo e si è portata in vantaggio nel terzo. La frazione successiva ha visto Constantini realizzare una bocciata multipla che ha portato il punteggio sul 6‑2. Gli Stati Uniti hanno reagito sfruttando il power‑play, segnando due punti, per poi pareggiare sul 6‑6 con un rubato nella settima mano. Nell'ultimo end, gli azzurri hanno mantenuto la calma, sfruttato l'hammer e piazzato l'ultima stone decisiva per il successo.

Verso la semifinale

Grazie a questa vittoria, l'Italia si prepara ad affrontare nuovamente gli Stati Uniti nella semifinale, in programma oggi alle ore 18.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. L'altra semifinale vedrà contrapposte Gran Bretagna e Svezia.

Dettagli del match e qualificazione

Il match mattutino del round robin, già disputato con entrambe le squadre qualificate per le semifinali, ha visto l'Italia chiudere al secondo posto e gli Stati Uniti al terzo. Dopo l'iniziale vantaggio americano, l'Italia ha risposto pareggiando nel secondo end. Il breakthrough è arrivato nel quinto end con un long angle raise di Constantini che ha portato quattro punti. La reazione americana nel sesto end con il power‑play ha permesso loro di accorciare, ma nel finale Constantini ha siglato il punto decisivo con un nose‑hit, chiudendo la partita sul 7‑6 e confermando l'incrocio in semifinale tra le due nazionali.