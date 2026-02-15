Le azzurre del curling femminile, guidate da Stefania Constantini e composte da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, non hanno ancora ottenuto vittorie dopo quattro incontri nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Il prossimo impegno, contro la Danimarca, rappresenta l’ultima opportunità per evitare l’ultimo posto nel girone.

Un avvio difficile per l’Italia

La squadra italiana ha iniziato il torneo con due sconfitte nette contro Svizzera e Corea del Sud. Successivamente, ha perso una partita equilibrata contro la Cina, decisa all’ultimo end nonostante l’hammer a favore delle azzurre.

Nella serata, un’altra sconfitta contro la Svezia ha confermato le difficoltà del gruppo, che non è riuscito a trovare la prima vittoria.

Domani l’ultima chance di vittoria

Il match contro la Danimarca è in programma domani alle 14.05 a Cortina d’Ampezzo. Le danesi, dopo aver perso contro Svezia e Canada, hanno ottenuto due successi contro Corea del Sud e Giappone, portandosi a un equilibrio di due vittorie e due sconfitte. Per le azzurre, questa sfida rappresenta l’ultima occasione per rendere più dignitoso il cammino nel round robin.

Il contesto internazionale della Danimarca

La Danimarca ha conquistato la sua seconda vittoria nel round robin grazie a una partita tatticamente solida. La skip Madeleine Dupont ha sottolineato l’importanza della coesione di squadra e della capacità di superare rapidamente gli errori: “We have to keep being a really good team, and just forgiving mistakes really easily, moving on really fast.”