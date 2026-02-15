Le azzurre del curling femminile, guidate da Stefania Constantini, affrontano domani la Danimarca con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Dopo quattro sconfitte consecutive, l’accesso ai quarti di finale sembra ormai compromesso, ma la squadra non ha ancora gettato la spugna.

Un avvio difficile per l’Italia

La formazione italiana, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, ha iniziato il torneo con due nette sconfitte contro Svizzera e Corea del Sud.

Nella giornata successiva, le azzurre hanno perso una partita equilibrata contro la Cina, sfumata all’ultimo end nonostante l’hammer a favore. In serata, una buona prestazione contro la Svezia non è bastata per evitare la quarta sconfitta consecutiva.

La Danimarca come ultima speranza

Il confronto con la Danimarca, in programma alle ore 14.05, rappresenta l’ultima occasione per rendere interessante la seconda parte della fase a gironi. Le nordiche, dopo due sconfitte iniziali contro Svezia e Canada, hanno reagito battendo Corea del Sud e Giappone, portandosi a un bilancio di due vittorie e due sconfitte. Il match di domani potrebbe dunque rappresentare un bivio per entrambe le squadre.

Il contesto internazionale

La Danimarca ha ottenuto la sua seconda vittoria nel round robin battendo la Corea del Sud per 6-3. Madeleine Dupont, skip danese, ha sottolineato l’importanza della coesione di squadra e della capacità di superare gli errori: “We have to keep being a really good team, and just forgiving mistakes really easily, moving on really fast.”

La Danimarca, dunque, arriva al confronto con l’Italia in fiducia, mentre le azzurre cercano di invertire la rotta in un torneo che finora le ha viste in fondo alla classifica.