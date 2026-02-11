Domani, giovedì 12 febbraio, prenderà il via il torneo femminile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana, guidata da Stefania Constantini, scenderà sul ghiaccio per disputare due incontri del round robin.

Il programma della giornata

La prima sfida vedrà le azzurre – composte da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani – affrontare la Svizzera alle ore 9.05. In contemporanea si disputeranno anche Corea del Sud–USA, Svezia–Giappone e Canada–Danimarca.

Nel pomeriggio, alle ore 14.05, è previsto l’avvio del torneo maschile con tre incontri: Norvegia–Germania, Svizzera–USA e Gran Bretagna–Svezia.

Infine, alle ore 19.05, le azzurre torneranno in campo per sfidare la Corea del Sud. Nello stesso orario si giocheranno anche Cina–Gran Bretagna, Danimarca–Giappone e Svezia–USA.

Modalità di visione

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri sport. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, mentre la copertura integrale sarà garantita su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni fase degli incontri.

Contesto del torneo

Il torneo femminile di curling si svolge secondo la formula del round robin, in cui ogni squadra affronta le altre partecipanti. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, con incroci 1ª–4ª e 2ª–3ª. Le azzurre, campionesse olimpiche in carica nel doppio misto, puntano a confermarsi protagoniste anche nella competizione a squadre.