La Nazionale italiana di curling femminile si prepara a tornare sul ghiaccio sabato 14 febbraio per affrontare due incontri di fondamentale importanza nel Round Robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il programma della giornata

La giornata di gare per le azzurre inizierà alle ore 9.05, quando scenderanno sul ghiaccio per sfidare la Cina. In contemporanea si disputeranno altri match del girone, tra cui Gran Bretagna‑Canada e Svizzera‑Giappone. La seconda partita dell'Italia è in programma in serata, alle 19.05, contro la Svezia, una delle squadre considerate tra le più forti del torneo.

Anche in questo caso, sugli altri campi si giocheranno Corea del Sud‑Danimarca, Canada‑Svizzera e Giappone‑USA.

Modalità di visione

Entrambi gli incontri che vedranno protagonista l'Italia saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 2, con la possibilità di seguire altri sport in alternanza. Per chi preferisce lo streaming, le partite saranno disponibili in chiaro su Rai Play. Una copertura completa è inoltre garantita da Discovery Plus e HBO Max. Per un aggiornamento costante, OA Sport offrirà la diretta testuale di ogni fase degli incontri.

Contesto e obiettivi

La squadra femminile italiana rientra in gara dopo un inizio di torneo che ha presentato delle difficoltà. L'obiettivo primario ora è consolidare la propria posizione nel girone e compiere un passo decisivo verso la qualificazione alle fasi finali.

Le partite contro Cina e Svezia rappresentano un banco di prova cruciale per valutare le reali potenzialità delle azzurre.

Il torneo di curling

Secondo il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo femminile di curling si svolgerà dal 12 al 22 febbraio. La formula prevede un girone all'italiana, nel quale ogni squadra affronterà le altre nove partecipanti. Le partite saranno trasmesse integralmente sui canali Eurosport, accessibili tramite Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels. Il calendario italiano prevede, oltre agli incontri del 14 febbraio, le eventuali semifinali e finali che si disputeranno nei giorni successivi.