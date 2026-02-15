La nazionale italiana di curling femminile scende nuovamente in campo lunedì 16 febbraio alle ore 19.05 per affrontare gli Stati Uniti nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSportHD, con streaming disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max, oltre alla diretta testuale su OA Sport.

Situazione attuale e obiettivi

Le azzurre, guidate da Stefania Constantini, hanno avuto un avvio complicato nel torneo, perdendo le prime quattro partite e trovandosi in fondo alla classifica.

L’incontro contro gli Stati Uniti rappresenta un’occasione per conquistare almeno una vittoria e migliorare la propria posizione nel girone.

Dettagli della trasmissione

Lunedì 16 febbraio, alle ore 19.05, Italia–Stati Uniti sarà visibile in diretta su RaiSportHD. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale.

Contesto e calendario del torneo

Il curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede un torneo a gironi (round robin) in cui le squadre si affrontano per accedere alle semifinali. Le azzurre, dopo un inizio difficile, cercano di invertire la rotta con la partita contro gli Stati Uniti.

L’incontro si svolgerà nella sessione serale, con orario fissato alle 19.05.

Copertura mediatica dell'evento

Le informazioni sul programma e la copertura televisiva e streaming sono state rese note da OA Sport, che ha indicato orario, canali e piattaforme disponibili per seguire la gara. La situazione delle azzurre nel torneo è stata descritta con chiarezza, evidenziando la necessità di una svolta per restare in corsa verso le semifinali.