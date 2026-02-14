Le azzurre del curling femminile hanno incassato la terza sconfitta consecutiva nel torneo olimpico di Milano‑Cortina, cedendo alla Cina per 8‑7 al termine di un match deciso solo al decimo end.

La partita decisiva a Cortina d’Ampezzo

La partita, disputata al Palaghiaccio di Cortina d’Ampezzo, si è conclusa con il sorpasso della Cina nel decimo e ultimo end. Le azzurre, pur combattendo fino all’ultimo tiro, non sono riuscite a ribaltare il risultato e hanno così confermato il loro momento difficile nella fase a gironi.

Contesto e prospettive nel round robin

Si tratta del terzo ko consecutivo per la squadra femminile italiana, dopo le sconfitte contro Svizzera e Corea del Sud. Il cammino nel round robin si fa sempre più complicato, e le azzurre dovranno reagire nelle prossime partite per sperare nella qualificazione.

Dettagli della rimonta mancata contro la Cina

L’Italia era riuscita a recuperare uno svantaggio di due punti nelle ultime mani, con un ottavo end favorevole. Tuttavia, nel nono end la Cina ha pareggiato, e nel decimo la formazione italiana ha commesso errori decisivi: una prima stone di Giulia Zardini Lacedelli imprecisa e un errore di Elena Mathis hanno compromesso la rimonta. Stefania Constantini ha tentato un ultimo tiro difficile, ma non è riuscita a ribaltare la situazione.

Le azzurre torneranno in campo nella sessione serale contro la Svezia, finora imbattuta, in un match che potrebbe essere decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione.