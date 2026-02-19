La nazionale italiana di curling femminile disputerà giovedì 19 febbraio alle ore 14.05 a Cortina d’Ampezzo l’ultimo incontro del round robin contro la Gran Bretagna. Questa rappresenta l’ultima occasione per le azzurre di scendere sul ghiaccio in questa fase del torneo olimpico, davanti al pubblico di casa.
Ultima sfida del girone
L’Italia affronta la Gran Bretagna nell’ultimo match del girone, con l’obiettivo di concludere la propria partecipazione al torneo con una prestazione positiva. La squadra azzurra ha incontrato avversarie di alto livello nel corso della competizione e questa partita rappresenta un’ulteriore opportunità di confronto internazionale.
Esperienza e crescita per le azzurre
La presenza di giovani atlete nella formazione italiana offre la possibilità di accumulare esperienza preziosa in un contesto di grande prestigio come quello olimpico. Il percorso nel torneo ha permesso alla squadra di misurarsi con alcune delle migliori selezioni mondiali, contribuendo alla crescita del movimento italiano del curling femminile.
Contro la Gran Bretagna, le azzurre cercheranno di esprimere il massimo delle proprie potenzialità, puntando su concentrazione e determinazione per chiudere il round robin nel migliore dei modi possibili.