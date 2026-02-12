L’Italia femminile di curling si prepara al debutto nel torneo olimpico di Milano‑Cortina 2026. Giovedì mattina, le azzurre affronteranno la Svizzera, una delle principali favorite per la medaglia d’oro.

Chi, cosa, quando e dove

Le azzurre, guidate da Stefania Constantini nel ruolo di skip, esordiranno nel round robin giovedì 12 febbraio alle ore 9.05 a Cortina d’Ampezzo. L’avversaria designata è la formazione svizzera capitanata da Silvana Tirinzoni, squadra di comprovata esperienza e successo internazionale.

Contesto e tensioni pre‑gara

Il debutto avviene in un clima non del tutto sereno, segnato da tensioni nelle settimane precedenti.

Difficoltà emerse agli Europei e la controversa esclusione di Angela Romei, figura di riferimento del gruppo e ora commentatrice televisiva, hanno caratterizzato la preparazione. Al suo posto è stata inserita la diciannovenne Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico.

L’obiettivo dichiarato è sorprendere e ritagliarsi un ruolo da outsider, trasformando le incertezze in energia positiva sul ghiaccio. Tuttavia, il pronostico resta favorevole alla Svizzera, forte di sei podi mondiali consecutivi (quattro ori e due argenti), mentre l’Italia punta a rompere un digiuno di podi olimpici femminili che dura da vent’anni.

Formazioni e pronostico

In campo per l’Italia scenderanno Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Stefania Constantini, con Rebecca Mariani come riserva.

La Svizzera, forte della sua esperienza e dei successi recenti, parte nettamente favorita.

Calendario e copertura mediatica

Il calendario completo del torneo femminile prevede che le azzurre affrontino, dopo la Svizzera, Corea del Sud, Cina, Svezia, Danimarca, Stati Uniti, Giappone, Canada e Gran Bretagna. Le semifinali sono in programma venerdì 20 febbraio, la finale per il bronzo sabato 21 e quella per l’oro domenica 22.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD o Rai 2, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1‑2, DAZN e HBO Max, con diretta testuale su OA Sport.