Il torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà dal 12 al 22 febbraio. La competizione seguirà la formula del round robin, una fase iniziale a gironi, per poi proseguire con semifinali e finali, determinando così le squadre che accederanno alle fasi decisive del torneo.

Calendario e programmazione del torneo

Le partite del torneo femminile di curling sono distribuite su un arco temporale di dieci giorni. Gli incontri si alterneranno tra la mattina e il pomeriggio. Il calendario dettagliato delle singole partite, inclusi gli orari e gli avversari dell’Italia, sarà consultabile sui siti ufficiali delle Olimpiadi e delle federazioni di curling.

La programmazione potrebbe subire variazioni, in base alle esigenze televisive e alla concomitanza con altri eventi in programma.

Dove seguire il curling femminile: TV e streaming

In Italia, le gare di curling femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse principalmente da Eurosport, detentore dei diritti per la copertura completa dell’evento. Gli incontri saranno accessibili anche su DAZN e Discovery Plus per gli abbonati. Alcune partite saranno trasmesse anche dalla Rai, su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi olimpici, secondo la programmazione ufficiale. Lo streaming sarà disponibile sulle piattaforme digitali di Eurosport, Discovery Plus e DAZN. Per chi desidera seguire gli aggiornamenti in tempo reale, OA Sport offrirà la diretta testuale delle principali partite.

La squadra azzurra in gara

La Nazionale italiana femminile di curling parteciperà al torneo con l'obiettivo di ottenere un risultato significativo davanti al pubblico di casa. Il percorso delle azzurre sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati, che potranno sostenere la squadra durante tutte le fasi della competizione olimpica.