Domani, domenica 15 febbraio, la Nazionale italiana di curling sarà protagonista in tre incontri del Round Robin alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma prevede due sfide maschili e una femminile, con diretta tv su Rai 2 e streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max.

Il calendario delle gare

La giornata si aprirà alle 9.05 con il match maschile Italia-Norvegia. Alle 14.05 toccherà alla squadra femminile guidata da Stefania Constantini affrontare la Danimarca. Infine, alle 19.05, gli azzurri torneranno in campo per sfidare la Cechia.

Modalità di visione

Le tre partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai 2, in alternanza con altri sport. In streaming saranno disponibili su Rai Play (in chiaro) e in forma integrale su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per seguire gli sviluppi in tempo reale.

Copertura mediatica dell’evento

Il calendario dettagliato conferma l’intenso programma di curling previsto per domenica 15 febbraio, con sessioni sia maschili sia femminili distribuite nell’arco dell’intera giornata. La copertura televisiva e streaming riflette l’attenzione riservata alla disciplina, con soluzioni per chi desidera seguire ogni match in diretta o in differita.