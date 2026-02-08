Lunedì 9 febbraio segna la conclusione della fase a gironi del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento di cruciale importanza per l'Italia, con la coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner che si confronterà con la squadra degli Stati Uniti nella sessione mattutina.

Il programma della giornata

Alle ore 10.05, sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, l'Italia scenderà in campo contro gli Stati Uniti, una formazione che finora ha dimostrato grande solidità, collezionando quattro vittorie nei primi quattro incontri disputati.

Parallelamente, su altre piste, si svolgeranno le sfide Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud ed Estonia-Cechia.

In serata, a partire dalle ore 18.05, il programma prevede la sessione delle semifinali. Le quattro squadre che avranno ottenuto le migliori posizioni nel round robin si contenderanno l'accesso alla finale per la medaglia d'oro.

Dove seguire le gare

Gli appassionati potranno seguire le emozionanti sfide in diretta televisiva sui canali Rai 2 e RaiSportHD. Lo streaming sarà invece disponibile attraverso le piattaforme Discovery+, Rai Play (in chiaro) e HBO Max. Per chi desidera un aggiornamento costante, OA Sport garantirà la diretta testuale integrale dell'evento.

Contesto del torneo

Il calendario ufficiale conferma che lunedì 9 febbraio, alle 10.05, è in programma la tredicesima sessione del torneo di doppio misto, con l'atteso confronto Italia-Stati Uniti. Successivamente, alle 18.05, si svolgeranno le semifinali. Il torneo di curling, che si estende dal 4 al 22 febbraio, comprende le discipline di doppio misto, competizioni maschili e femminili, con la partecipazione dell'Italia in tutte e tre le categorie.