Prosegue al Cortina Curling Olympic Stadium il torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Venerdì 6 febbraio, la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner affronterà l’Estonia alle ore 14.35, in un incontro fondamentale per il prosieguo del Round Robin.

Programma e modalità di visione

La sfida Italia‑Estonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni momento dell’incontro.

Contesto e importanza della partita

La gara è cruciale per gli azzurri, che non possono permettersi passi falsi contro una squadra ostica come l’Estonia. Nel Mondiale 2025, infatti, la coppia estone fu eliminata proprio da Constantini e Mosaner in semifinale, in un match terminato 7‑6.

Calendario completo e prospettive

Secondo il calendario ufficiale, la coppia italiana giocherà anche contro la Svizzera venerdì mattina alle 10.05, prima di affrontare l’Estonia nel pomeriggio. Il torneo proseguirà con altri incontri nel fine settimana, in vista delle semifinali e delle finali.

Il format prevede un girone all’italiana: ogni squadra affronta le altre nove, e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Le partite saranno trasmesse integralmente su Eurosport, visibile tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.