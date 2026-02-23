Si sono conclusi a Riccione i Campionati italiani assoluti di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm. Le prove finali, dedicate alle discipline regine come le danze Standard e Latino americane, si sono disputate al Playhall dopo oltre un mese di gare.

Un’edizione intensa e partecipata

L’evento, iniziato il 16 gennaio, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e si è chiuso lo scorso fine settimana. Le competizioni hanno coinvolto diverse categorie, dai Junior II quattordicenni fino agli Over 65 Senior. Particolare attesa era riservata alle coppie più celebri delle categorie Over 18 Professional Division e Adulti.

I nuovi campioni d’Italia

Nella Professional Division Over 18, per le danze Standard, si sono laureati campioni d’Italia Lorenzo Alberetti e la russa Aleksandra Raskatova, coppia già vincitrice di titoli internazionali.

Tra gli Adult, nelle Standard, ha trionfato la coppia formata dal romano Andrea Roccatti e dalla polacca Julia Mozdyniewicz, che ha conquistato il terzo titolo tricolore consecutivo.

Riccione capitale della danza sportiva

Questa edizione dei Campionati assoluti si inserisce in un calendario articolato su più fine settimana, che ha visto Riccione confermarsi capitale della danza sportiva italiana. Già a gennaio si era registrata una partecipazione straordinaria, con oltre quattromila atleti in gara, come evidenziato in occasione dell’apertura dell’evento.