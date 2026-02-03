Paolo De Chiesa, storico commentatore tecnico dello sci alpino, ha delineato le sue aspettative in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. La sua previsione è chiara: “Con tre medaglie sarei contento, anche senza ori”. Tuttavia, il suo pensiero principale va oltre il mero risultato sportivo, focalizzandosi sull'atleta: “Di Brignone mi interessa l’incolumità”.

Le riflessioni di De Chiesa

De Chiesa ha esplicitato che, pur non stupendosi di una potenziale medaglia per Federica Brignone, dato il suo percorso di recupero, un suo successo sarebbe un evento straordinario.

“Dopo quello che ha avuto e ha passato in questi dieci mesi, se vincesse una medaglia entreremmo nel mondo del fantasci, sarebbe un qualcosa di inimmaginabile”, ha dichiarato. Ciononostante, ha posto l'accento sulla salute dell'atleta come priorità assoluta: “Non sono per niente interessato al risultato, perché guardo solo alla sua incolumità. Mi interessa che faccia le Olimpiadi e ne esca sana e salva”.

Contesto e prospettive per Brignone

Il commentatore ha inoltre individuato le discipline in cui Brignone potrebbe esprimere al meglio il suo potenziale: “Secondo logica, ritengo che le maggiori chance le abbia in gigante. In velocità non ha potuto allenarsi molto, le mancano i chilometri. In discesa non so se correrà, deciderà dopo le prove”.

De Chiesa ha notato segnali di incertezza nella gamba sinistra durante il superG di Crans‑Montana, ma ha aggiunto che, qualora ritrovasse la necessaria fiducia, “Federica è un genio e potrebbe anche fare l’exploit in superG”.

In conclusione, De Chiesa ha ribadito il suo auspicio per un bilancio olimpico positivo per l’Italia: “Io sarei contento con tre medaglie, anche senza ori. Vincere un oro è difficile. Sotto i tre podi sarebbe una Olimpiade sotto le aspettative”.

Il valore di Brignone e il parere di De Chiesa

Paolo De Chiesa, ex sciatore della “Valanga Azzurra” e attuale commentatore tecnico per la Rai, rappresenta una figura autorevole nel panorama dello sci italiano. La sua profonda attenzione alla salute di Brignone sottolinea la consapevolezza dei rischi intrinseci nel ritorno alle competizioni dopo un serio infortunio.

Federica Brignone, già vincitrice della Coppa del Mondo generale e di numerose gare in tutte le discipline, incarna una delle atlete più complete e vincenti dello sport azzurro. Il suo rientro in pista è seguito con grande interesse, e il suo stato di forma si prospetta determinante per le ambizioni italiane a Milano‑Cortina 2026.