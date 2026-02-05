L’Italia femminile di hockey su ghiaccio debutta oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, affrontando la Francia. L’incontro, valido per la prima giornata del Gruppo B, si disputa alla Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano con inizio alle 14.40.

Il debutto olimpico azzurro

La nazionale italiana, guidata da Eric Bouchard, torna a disputare un torneo olimpico vent’anni dopo l’ultima partecipazione a Torino 2006. Il match contro la Francia segna il debutto ufficiale delle azzurre nella rassegna olimpica.

Composizione della squadra e contesto

Il roster azzurro è un mix di atlete nate e formate in Italia e di giocatrici con origini italiane e formazione nordamericana o europea. Tra le protagoniste si annoverano Laura Fortino, Franziska Stocker e Amie Fielding Varano, attualmente attive nel campionato svedese. La squadra è guidata dalla capitana Nadia Mattivi, mentre tra le giovani emergenti si segnalano Matilde Fantin e Kristin Della Rovere. In porta, Martina Fedel, Gabriella Durante e Margherita Ostoni sono chiamate a difendere la porta dell’Italia.

Nel ranking mondiale la Francia occupa il quattordicesimo posto, precedendo l’Italia, diciassettesima. Le transalpine schierano tra le proprie fila l’attaccante Chloè Aurard‑Bushee e la capitana Lore Baudrit, mentre tra i pali spicca Alice Philbert, già nota al pubblico italiano per la sua militanza nelle Eagles di Bolzano.

Il programma del torneo

L’Italia è inserita nel Gruppo B insieme a Svezia, Giappone, Germania e Francia. Dopo il debutto odierno, le azzurre torneranno in campo sabato 7 febbraio contro la Svezia, lunedì 9 febbraio contro il Giappone e martedì 10 febbraio contro la Germania.

La giovane Matilde Fantin

La comasca Matilde Fantin, classe 2007, esordisce oggi ai Giochi con la nazionale femminile. Attaccante, gioca negli Stati Uniti con la Penn State University e si è distinta nelle ultime uscite della squadra azzurra.