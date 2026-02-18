Lara Della Mea ha concluso la sua esperienza alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 con un tredicesimo posto nello slalom speciale femminile. Nonostante un buon atteggiamento, l'atleta ha ammesso di non aver trovato il giusto feeling con la pista, definendola "non la pista che fa per me". Tuttavia, ha sottolineato come questa esperienza olimpica rimarrà un ricordo bellissimo e emozionante.

Lara Della Mea: il bilancio delle Olimpiadi

Lara Della Mea, originaria di Tarvisio, ha ottenuto il tredicesimo posto nello slalom speciale femminile, disputato al Tofane Alpine Skiing Centre.

La gara, svoltasi il 18 febbraio 2026, ha visto l'atleta italiana impegnata in una competizione di alto livello.

Le dichiarazioni dell'atleta

Ai microfoni della Rai, Della Mea ha espresso il suo parere sulla gara: "Non è la pista che fa per me. Son partita con un buon atteggiamento, ma non ho trovato il feeling fin da subito e non ho interpretato per niente bene la manche, non sono riuscita ad adattarmi". Ha poi aggiunto: "Sicuramente mi porterò un ricordo bellissimo di questa Olimpiade, me lo porterò sempre dietro. È stato emozionante, magari il risultato non è stato quello che speravo, però mi sono divertita ed è stata veramente bella".

Commentando l'uscita di scena della tedesca Lara Duerr, Della Mea ha affermato: "Sicuramente non è facile rimanere focalizzati, ma può succedere.

Lo sport, e soprattutto lo slalom, è così, nello slalom si tratta di centimetri, millimetri, può succedere". L'atleta ha inoltre espresso ammirazione per Mikaela Shiffrin, affermando: "Queste sono le sue condizioni, quando può spingere la differenza l’ha fatta vedere in quasi tutte le gare. Bisogna solo imparare tanto da lei".

Il contesto della gara olimpica

La gara di slalom speciale femminile è stata vinta da Mikaela Shiffrin, che ha conquistato l'oro dodici anni dopo la sua prima vittoria olimpica a Sochi. Lara Della Mea e Martina Peterlini hanno concluso la competizione appaiate al tredicesimo posto, precedute da Camille Rast e Anna Swenn Larsson.

La prestazione di Della Mea, pur non traducendosi in una medaglia, rappresenta un risultato di buon livello in una disciplina tecnica e altamente competitiva come lo slalom, specialmente in un contesto olimpico casalingo e sotto i riflettori.