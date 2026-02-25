Il derby italiano d’andata dei playoff di Champions League femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci si è disputato mercoledì 18 febbraio 2026 al PalaIgor di Novara. La partita, valida per l’accesso ai quarti di finale, ha visto le due formazioni italiane affrontarsi dopo aver concluso al secondo posto i rispettivi gironi.

Risultato e andamento della partita

Novara si è imposta su Scandicci con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23), conquistando così un importante vantaggio in vista del match di ritorno in Toscana.

Le padrone di casa hanno saputo gestire i momenti chiave dei primi due set, mentre Scandicci ha reagito nel terzo parziale. Nel quarto set, Novara ha chiuso la sfida con determinazione, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.

Come seguirla in tv e in streaming

La partita è stata trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno. In streaming era disponibile su Sky Go, NOW, DAZN e EuroVolley TV. Inoltre, OA Sport ha offerto una diretta live testuale per seguire punto dopo punto l’incontro.

Il cammino delle squadre

Il derby italiano tra Novara e Scandicci rappresenta un momento cruciale nella stagione europea delle due squadre. Novara, inserita nel girone B, ha concluso la fase a gironi con tredici punti, frutto di quattro vittorie da tre punti e una sconfitta al tie‑break contro il Fenerbahçe.

In campionato occupa la quinta posizione con 52 punti, a due lunghezze da Chieri, e arriva alla sfida dopo una sorprendente sconfitta in cinque set contro Cuneo. Scandicci, invece, è seconda in classifica con un margine di tre punti su Vero Volley Milano e ha ritrovato fiducia nelle ultime due giornate, non concedendo set a Macerata e Vallefoglia dopo la sconfitta contro Conegliano.