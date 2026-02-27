Fabio Di Giannantonio ha concluso le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 sul circuito di Buriram, con il terzo tempo. Il pilota ha mostrato sensazioni incoraggianti, nonostante le condizioni meteo avverse.

Prestazione solida in condizioni difficili

Il centauro della Ducati VR46 ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto: “Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto oggi. Sono riuscito a trovarmi molto bene in sella alla moto e le sensazioni alla guida sono state delle migliori”.

Il suo passo, costante sull’1’29”, lo ha mantenuto ai vertici della classifica, alle spalle di Marco Bezzecchi e Marc Márquez.

Di Giannantonio ha sottolineato l’importanza del feeling con la moto: “Alla fine, quando hai il feeling giusto e la moto ti segue in quello che vuoi fare, tutto è più facile. Non erano condizioni semplici oggi per via della pioggia che ha un po’ disturbato le prove. Però, quando hai questi riscontri dal mezzo che guidi, raccogli in termini di tempo sul giro”.

Prospettive per la Sprint Race e la gara

Il pilota italiano ha mostrato costanza e fiducia, lasciando aperta la possibilità di confermare il buon rendimento anche nelle sessioni successive: “Da capire se domani ci sarà un seguito nel time-attack, funzionale alla definizione dello schieramento di partenza della Sprint Race e della gara domenicale.

Vero è che il centauro nostrano è stato molto costante.”

I test invernali a Sepang

Nei test invernali a Sepang, Di Giannantonio aveva definito quelle prove come “il mio miglior test in MotoGP fino ad ora”, evidenziando una costanza di rendimento e un buon feeling con la moto, grazie anche al lavoro svolto durante l’inverno. Aveva dichiarato: “Sono molto contento, penso che abbiamo svolto un gran test, il mio migliore in MotoGP fino ad ora. Siamo stati costanti e abbiamo avuto un passo solido, ho lavorato sodo durante l’inverno per far sì che questo accadesse, anche fisicamente mi sento bene.”