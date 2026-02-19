Al Milano Speed Skating Stadium, il 19 febbraio 2026, i riflettori del pattinaggio di velocità si accendono sui 1500 metri maschili. L’Italia affida le proprie speranze a Daniele Di Stefano, atleta considerato un outsider ma determinato a giocarsi le sue carte per un possibile exploit.

Atleti in gara e aspettative

Daniele Di Stefano è l’unico rappresentante azzurro nella competizione odierna. Giunge all’appuntamento con il ruolo di outsider, ma con l’ambizione di sorprendere. Le sue prospettive sono rafforzate da un solido settimo posto nei 1000 metri e dal recente record italiano sulla distanza dei 1500 metri.

La competizione vede tra i favoriti l’americano Jordan Stolz, già medaglia d’oro nei 500 e 1000 metri e in lizza per un tris storico. Altri avversari di rilievo includono il campione del mondo in carica Kjeld Nuis e il campione europeo Peder Kongshaug.

Programma e contesto della competizione

La gara dei 1500 metri maschili è in programma alle ore 16.30. Trenta atleti si sfideranno, suddivisi in quindici batterie. L’Italia ripone le proprie aspettative in Di Stefano, che tenterà di valorizzare le sue doti di recupero e resistenza, caratteristiche che si adattano meglio a una distanza maggiore rispetto allo sprint dei 1000 metri.

Analisi della prova di Di Stefano

La prova dei 1500 metri odierna rappresenta un’opportunità significativa per Daniele Di Stefano.

La distanza è ritenuta più congeniale alle sue caratteristiche rispetto ai 1000 metri disputati in precedenza. L’atleta azzurro potrà inoltre contare sulla gara di mass start in programma sabato, un ulteriore appuntamento in cui potrà mettere in mostra le sue capacità.