Mattia Casse ha conquistato la vetta nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio, un evento cruciale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Nonostante un'inattesa deviazione di percorso, Casse ha siglato il tempo migliore sulla rinomata pista Stelvio. La sessione ha evidenziato la notevole performance degli atleti italiani, mentre i principali contendenti, Dominik Paris e Marco Odermatt, hanno optato per un approccio più misurato.

Prestazione di rilievo per Casse

Partito con il pettorale numero cinque, Casse ha fermato il cronometro a 1’52”85, staccando lo svizzero Rogentin di quasi due secondi, nonostante un errore tecnico subito dopo il passaggio della Carcentina.

Alle sue spalle si sono classificati Florian Schieder, a 0,45 secondi, e Giovanni Franzoni, a 0,87 secondi dal leader. La quarta posizione è stata condivisa dai francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton, entrambi a 0,99 secondi, seguiti dallo svizzero Alexis Monney (+1,16), Christof Innerhofer (+1,18), Miha Hrobat (+1,20), Niels Hintermann (+1,54) e dal canadese Cameron Alexander (+1,60).

Paris e Odermatt restano in ombra

I grandi favoriti hanno scelto di non forzare il ritmo. Marco Odermatt ha limitato la sua discesa ai settori che intendeva testare, riducendo la velocità nel finale e concludendo al ventitreesimo posto con un distacco di 2,72 secondi. Dominik Paris ha adottato una tattica analoga, spingendo fino al penultimo intermedio prima di rallentare, chiudendo al sedicesimo posto a 2,03 secondi.

Anche lo svizzero Franjo von Allmen ha percorso solo una parte del tracciato, mostrando un vantaggio significativo dopo il terzo intermedio prima di ritirarsi. L'austriaco Daniel Hemetsberger è incappato in una caduta senza conseguenze poco dopo il secondo settore cronometrico.

Contesto e prospettive

La prova ha confermato la solidità della squadra italiana sulla pista Stelvio, con ben tre atleti nei primi tre posti. Mattia Casse ha dimostrato audacia e velocità, superando un ostacolo tecnico. Paris e Odermatt, pur essendo tra i favoriti, hanno preferito conservare energie in vista della competizione ufficiale.

