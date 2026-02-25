Buon riscontro per le atlete italiane nella prima prova cronometrata della discesa femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu, Andorra. Sulla pista “Aliga”, la ceca Ester Ledecka ha siglato il miglior tempo, precedendo di poco le azzurre Nicol Delago e Sofia Goggia.

Tempi e distacchi nella prima prova

Ester Ledecka ha concluso la sua prova con il tempo di 1’33”39. Alle sue spalle, Nicol Delago si è classificata seconda, accusando un distacco di 37 centesimi, mentre Sofia Goggia ha chiuso in terza posizione a 43 centesimi dalla vetta.

La svizzera Malorie Blanc ha ottenuto il quarto tempo, seguita dall’austriaca Ariane Raedler in quinta posizione.

Tra le altre italiane in gara, Laura Pirovano ha conquistato il sesto posto a 59 centesimi. Federica Brignone si è piazzata diciassettesima a 1”58, a pari merito con Elena Curtoni. Roberta Melesi è diciannovesima a 1”66, Nadia Delago ventisettesima a 2”19. Più indietro Asja Zenere (quarantaduesima a 4”05), Sara Allemand (penultima a 5”26) e Sara Thaler (ultima a 6”04).

Il programma del weekend

Si tratta del primo dei due allenamenti previsti in vista del weekend di gare. Il programma di Soldeu include una discesa e due superG, che si svolgeranno dopo i recenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Uno dei superG in programma servirà a recuperare la gara cancellata a Zauchensee.

Analisi delle prestazioni

La prima prova cronometrata ha confermato un podio virtuale con Ledecka in testa, seguita da Delago e Goggia. Anche Laura Pirovano ha dimostrato una buona condizione piazzandosi tra le prime sei. Federica Brignone, reduce da successi olimpici, si è posizionata diciassettesima, dimostrando comunque la sua presenza tra le protagoniste.