È stato presentato a Casa Lombardia il docufilm “Ho scelto il tennis. Gianni Clerici il cantore della bellezza”, dedicato al celebre giornalista, scrittore e storico del tennis italiano. L'evento, avvenuto nella mattinata del 20 febbraio, si inserisce nella programmazione culturale ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Un tributo a un protagonista del tennis italiano

Il film celebra Gianni Clerici, figura di spicco del giornalismo sportivo e unico italiano, insieme a Nicola Pietrangeli, ad essere inserito nella International Tennis Hall of Fame.

La pellicola rende omaggio a un uomo che ha saputo descrivere il tennis con una capacità lirica e culturale senza precedenti, individuando talenti prima ancora che emergessero e trasformando questo sport in un vero e proprio fenomeno culturale.

Presenze istituzionali e culturali

Alla presentazione hanno presenziato importanti figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore ai Trasporti della Regione Veneto Diego Ruzza e la consigliera della Regione Marche Mirella Battistoni. Erano inoltre presenti Marco Gialrdelli e Carla Saveri, rispettivamente presidente e vicepresidente del “Club delle balette”, l’associazione culturale fondata da Clerici, insieme al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti dei territori coinvolti.

Il contesto e il ricordo

Il docufilm è un omaggio postumo al “più grande cantore italiano del tennis”, nato a Como e scomparso a Bellagio nel 2022. Secondo il regista Francesco Zarzana, l’opera trascende il genere documentaristico per configurarsi come “un atto d’amore per la bellezza, attraverso lo sguardo raffinato e visionario di Gianni Clerici”, nel quale il tennis diviene linguaggio universale, gesto poetico e racconto di eleganza e passione.

Il progetto si inserisce così in un contesto olimpico che valorizza la cultura e la memoria, offrendo al pubblico un ritratto intimo e celebrativo di una figura che ha saputo elevare il racconto sportivo a forma d’arte.