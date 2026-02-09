Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno confermato il loro ottimo stato di forma nelle prove del doppio femminile di slittino, in preparazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le atlete azzurre hanno disputato le prime manche sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo, dimostrando una notevole competitività.

Prime due manche: un bilancio incoraggiante

Nel corso delle prime due prove ufficiali, Voetter e Oberhofer hanno conquistato un eccellente secondo posto in entrambe le sessioni. Le italiane sono rimaste a un soffio dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp.

Nella prima manche, le austriache hanno fermato il cronometro su 53,554 secondi, precedendo le azzurre di appena sei millesimi. Nella seconda manche, il distacco è leggermente aumentato, con Egle e Kipp che hanno fatto segnare 53,576 secondi, distanziando Voetter e Oberhofer di ventotto millesimi. Tutte le altre coppie in gara hanno accusato ritardi superiori al mezzo secondo, evidenziando il dominio delle prime due formazioni.

Prossimi appuntamenti in pista

Le due azzurre torneranno in pista per le successive prove. Le sessioni di allenamento proseguiranno domani, con la disputa della terza e quarta manche. Le ultime due prove, la quinta e la sesta, sono in programma per martedì, offrendo ulteriori opportunità per affinare la preparazione in vista della gara ufficiale.

Contesto e prospettive di gara

Il risultato odierno conferma la grande competitività di Voetter e Oberhofer in vista della gara ufficiale, prevista per l’11 febbraio. Il distacco minimo accumulato nei confronti delle dirette avversarie austriache suggerisce la possibilità di un duello serrato per le medaglie. Le italiane si presentano pronte a giocarsi le loro carte fino all’ultimo metro, con l’obiettivo di salire sul podio olimpico.

Un Test Event a conferma

Un Test Event tenutosi in precedenza, il 29 novembre 2025, sulla stessa pista di Cortina, aveva già visto Voetter e Oberhofer ottenere un secondo posto. In quell’occasione, le azzurre furono distanziate di 54 millesimi dalle tedesche Eitberger/Matschina e di quindici millesimi dalle austriache Egle/Kipp. Anche allora si era delineata una sfida ravvicinata tra Italia e Austria, preannunciando l’attuale equilibrio.