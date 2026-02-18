Al Dubai Tennis Championships, Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero uno nel doppio femminile, sono state eliminate al debutto. La coppia tedesco-russa formata da Laura Siegemund e Vera Zvonareva si è imposta con un netto 6‑4, 6‑1, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.

Il match: un avvio decisivo

La partita ha preso subito una piega favorevole alle avversarie con un break iniziale, facilitato da un doppio fallo di Sara Errani. Vera Zvonareva ha dimostrato grande freddezza al servizio, permettendo a Siegemund e a sé stessa di prendere il controllo del gioco fin dai primi scambi.

Le tenniste italiane hanno mostrato difficoltà nel reagire, e il primo set si è concluso con il punteggio di 6‑4 a favore della coppia tedesco‑russa.

Nel secondo set, Laura Siegemund e Vera Zvonareva hanno proseguito nel loro dominio, imponendo un ritmo elevato e concedendo pochissime opportunità alle azzurre, che non sono riuscite a invertire l'andamento dell'incontro. Il parziale si è chiuso con un perentorio 6‑1, sancendo la vittoria della coppia tedesco‑russa.

Analisi statistica della prestazione

Le statistiche del match evidenziano un netto divario in alcuni fondamentali. Sebbene Errani e Paolini abbiano ottenuto una percentuale di prime palle superiore (72% contro il 69% delle avversarie), la differenza è emersa in modo significativo sulle seconde palle: le italiane hanno convertito solo il 31% di queste, mentre Siegemund e Zvonareva hanno raggiunto il 53%.

Inoltre, le azzurre non hanno messo a segno alcun ace, a differenza delle avversarie che ne hanno realizzati due.

La prestazione delle italiane è stata descritta come “opaca”. Nonostante il loro status di favorite, non sono riuscite a esprimere il gioco atteso. Al contrario, Siegemund e Zvonareva hanno dimostrato esperienza e solidità, sfruttando con efficacia ogni occasione per imporsi con autorità.

Il percorso delle vincitrici nel torneo

Laura Siegemund e Vera Zvonareva sono entrate nel tabellone grazie al ranking protetto, una regola che consente alle giocatrici di rientrare in competizione dopo un periodo di inattività, come nel caso della russa. La loro consolidata esperienza nel doppio ha rappresentato un fattore decisivo contro le azzurre, che partivano invece con il favore del pronostico in qualità di prime teste di serie.

Il torneo di doppio femminile del Dubai Tennis Championships si svolge dal 15 al 21 febbraio 2026, nell'ambito del circuito WTA 1000. Errani e Paolini erano accreditate come coppia numero uno, mentre Siegemund e Zvonareva, pur entrando come coppia protetta, hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli.