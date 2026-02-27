Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo questa mattina a Trigoria, dove la Roma si è ritrovata in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. Dopo settimane di terapie e infiltrazioni per un ginocchio dolorante, l’argentino ha ripreso il lavoro collettivo con l’obiettivo di essere a disposizione. Se anche domani svolgerà la seduta con i compagni, sarà convocabile per il match.

Le condizioni di Dybala

Il ritorno in gruppo di Dybala rappresenta un segnale importante nel percorso di recupero. Il giocatore ha testato il ginocchio, che lo aveva tenuto lontano dal campo, e ha intensificato il lavoro personalizzato nelle ultime sedute.

La sua presenza in gruppo oggi è un passo decisivo verso la convocazione per la sfida contro la sua ex squadra.

Situazione degli altri indisponibili

Restano invece a parte Soulé, Hermoso, Ferguson e Dovbyk, che continuano il lavoro individuale e non hanno ancora ripreso l’attività con la squadra. La loro indisponibilità prosegue, a differenza di Dybala.

Convocazione per la Juventus

Dybala è considerato recuperato e sarà tra i convocati per la partita contro la Juventus. Questo conferma il buon esito del test odierno e la concreta possibilità di vederlo in campo domenica sera, mentre Soulé e Hermoso restano indisponibili.