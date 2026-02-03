Prosegue a Konya, in Turchia, la terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista, con l’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. Dopo il bronzo conquistato ieri nell’inseguimento a squadre femminile, Elisa Balsamo è attesa oggi nell’Omnium, dove cercherà un nuovo risultato di rilievo.

Il bronzo dell’inseguimento a squadre

Il quartetto azzurro composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità dell’inseguimento a squadre. Le azzurre sono state battute solo dalla Gran Bretagna, nuova campionessa europea e detentrice del record del mondo, limato oggi a 4’02"808.

“Ero un po’ preoccupata di tornare a correre un quartetto dopo un anno e mezzo. Ho avuto ottime sensazioni. Sono stata contenta di poter gareggiare con due giovanissime come Federica, anche se già campionessa del mondo, e Linda, che è stata molto brava. È stata una bellissima esperienza e sono felice di essere tornata in pista”, ha commentato Balsamo.

Omnium femminile: Balsamo in pista per un nuovo podio

Oggi Elisa Balsamo sarà impegnata nell’Omnium femminile, una delle gare più attese della giornata. Dopo le prove di Scratch Race e Tempo Race in mattinata, la competizione si concluderà nel pomeriggio con l’Eliminazione e la Corsa a Punti. L’Italia punta su Balsamo per un altro risultato di prestigio.

Programma della terza giornata

La terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, in corso al velodromo di Konya, prevede un programma intenso per gli azzurri. In mattinata si sono svolte le qualificazioni dello Scratch maschile con Francesco Lamon, seguite dalle prove di velocità maschile con Stefano Minuta e Mattia Predomo, e dalle qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile con Renato Favero ed Etienne Grimod. Nel pomeriggio, oltre all’Omnium femminile, sono previste le fasi finali della velocità femminile.