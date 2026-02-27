Il percorso di avvicinamento alla scadenza di ottobre 2026, data in cui il Comitato Esecutivo della UEFA deciderà le dieci città ospitanti di Euro 2032, prosegue. In vista di tale appuntamento, l'Italia e la Turchia dovranno presentare una lista di cinque città ciascuna, selezionate in base a criteri di accoglienza, infrastrutture, sicurezza e sostenibilità.

Visita della delegazione UEFA e sopralluoghi

La scorsa settimana, una delegazione UEFA, guidata da Martin Kallen (CEO di UEFA Events SA), Michele Uva (direttore esecutivo e delegato per Euro 2032) e Andreas Schaer (direttore di UEFA Events), ha incontrato a Roma il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e lo staff federale.

Durante l'incontro, sono stati verificati lo stato di avanzamento di nove sedi in linea con i criteri di candidatura. Sono stati effettuati sopralluoghi allo stadio Franchi di Firenze, allo Stadio Olimpico di Roma e al progetto del nuovo impianto della Cagliari Calcio, che sarà intitolato a Gigi Riva. A marzo sono previsti aggiornamenti su Milano, Palermo, Salerno e Genova.

Consapevolezza del ritardo e fiducia nel rilancio

"Siamo consapevoli del ritardo con cui l'Italia è partita rispetto al resto d'Europa sul tema degli impianti sportivi", ha dichiarato Gravina. "Tuttavia, l'interesse e gli investimenti che si stanno susseguendo dopo l'assegnazione della candidatura, uniti alla collaborazione con i Ministeri coinvolti e con tutti gli enti locali, ci fanno ben sperare.

La FIGC vuole fortemente questo Europeo, vogliamo regalare all'Italia un altro grande evento per mostrare al mondo intero l'immagine più bella della nostra nazione".

Contesto infrastrutturale e scadenze

In base al cronoprogramma UEFA, la FIGC dovrà presentare entro ottobre 2026 la lista definitiva dei cinque stadi italiani. Questi dovranno avere progetti approvati, finanziati e cantierabili entro marzo 2027. Attualmente, solo l'Allianz Stadium di Torino è conforme agli standard UEFA; gli altri impianti richiedono interventi o sono ancora in fase progettuale. Il governo ha stanziato un fondo da 300 milioni di euro per sostenere le opere, nominando un commissario governativo incaricato di semplificare il processo e facilitare l'accesso ai finanziamenti.