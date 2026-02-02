La seconda giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya ha visto l’Italia protagonista nelle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, con risultati incoraggianti per entrambe le formazioni azzurre.

Inseguimento femminile: record italiano e secondo tempo

Il quartetto femminile composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha stabilito un nuovo record italiano nella batteria, fermando il cronometro a 4’07"365. Le azzurre si sono classificate al secondo posto, alle spalle della Germania che ha fatto segnare 4’06"509, otto decimi più veloce.

La Gran Bretagna ha chiuso in terza posizione, a ridosso del tempo italiano. Questi risultati indicano che le tre squadre potrebbero contendersi le medaglie nella fase finale.

Inseguimento maschile: quarto tempo dietro le favorite

Anche il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli ha superato il primo turno, ottenendo il quarto miglior tempo con 3’47"637. Davanti all’Italia si sono piazzate Danimarca (3’44"405), Gran Bretagna (3’46"497) e Svizzera (3’46"699), che si candidano come principali avversarie nella corsa alle medaglie.

Prospettive per le finali

Questi risultati rappresentano un buon viatico per le finali degli inseguimenti a squadre, in programma nella sessione serale.

Le azzurre, forti del record nazionale, puntano a un piazzamento sul podio, mentre gli uomini dovranno migliorare ulteriormente per insidiare le formazioni più veloci.

Dati delle qualificazioni

La Germania ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre femminile con 4’06"509, seguita dall’Italia (4’07"365) e dalla Gran Bretagna. Nella prova maschile, la Danimarca ha dominato con 3’44"405, davanti a Gran Bretagna (3’46"497), Svizzera (3’46"699) e Italia (3’47"637).