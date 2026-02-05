Si apre oggi l’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya, in Turchia, con gli azzurri pronti a giocarsi le ultime carte per salire sul podio. In programma, a partire dalle ore 10.00, le batterie e i quarti del keirin maschile e femminile. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio alle semifinali e finali del keirin, alla Madison femminile e, a chiudere la rassegna, alla Madison maschile.

Atleti italiani in gara

Nel keirin femminile saranno in pista Miriam Vece, reduce dal quinto posto dello scorso anno, e Matilde Cenci, chiamata a fare esperienza.

Tra gli uomini, Stefano Moro punta a migliorare il quarto posto del 2025, affiancato da Mattia Predomo. Nella Madison femminile, la coppia formata da Federica Venturelli ed Elisa Balsamo cercherà di inserirsi nella lotta per le medaglie. Per la Madison maschile, Simone Consonni e Juan David Sierra proveranno a centrare un podio.

Programma della giornata

La giornata si articola in due sessioni: la mattina, dalle ore 10.00, con le prime fasi del keirin; il pomeriggio, dalle ore 14.30, con semifinali e finali del keirin, la Madison femminile e, a chiusura, la Madison maschile. La diretta televisiva è garantita da Rai Sport HD a partire dalle 12.25, mentre lo streaming è disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN.

OA Sport offre la diretta testuale.

Contesto e attese

La giornata odierna rappresenta l’ultima occasione per gli azzurri di arricchire il medagliere, già impreziosito ieri da due argenti: Miriam Vece nel chilometro da fermo e Federica Venturelli nell’inseguimento individuale. Vece ha stabilito il record italiano in qualifica (1’03"708) e ha chiuso la finale in 1’04"106. Venturelli ha conquistato l’argento nonostante le difficoltà nel recupero tra qualifiche e finale.

Le dichiarazioni degli atleti

La penultima giornata ha confermato lo stato di forma delle azzurre. Vece ha commentato: “Sapevo di stare bene. Ho corso con serenità, cercando di confermare la posizione delle qualifiche, senza commettere errori.

Sono veramente felice, perché mi mancava un risultato dagli Europei 2022. Spero di confermarmi domani nel keirin”. Venturelli ha aggiunto: “C’è stato poco tempo per recuperare tra le qualifiche e la finale e mi sono trovata in difficoltà. Non pensavo, però, di riuscire ad arrivare fino a questo punto. Brava l’inglese, che è andata forte per tutto il torneo. Sono contenta dell’argento. Domani per la prima volta farò una Madison tra le élite, confido nell’esperienza di Elisa Balsamo, con la quale mi trovo perfettamente. La condizione c’è”.