Si chiudono con un podio gli Europei di ciclismo su pista a Konya per l’Italia. Nella Madison femminile, Federica Venturelli ed Elisa Balsamo conquistano il bronzo, arricchendo il medagliere azzurro nell’ultima giornata di gare.

La competizione si è decisa in un finale al cardiopalma. Il Belgio, con Lotte Kopecky e Shari Bossuyt, ha conquistato l’oro, mentre la Gran Bretagna, con Katie Archibald e Anna Morris, ha preceduto l’Italia per un solo punto (27 a 26). Le azzurre hanno dimostrato grande determinazione fino all’ultimo sprint, assicurandosi il terzo gradino del podio.

Il contesto della gara

La Madison femminile ha chiuso il programma degli Europei di Konya, svoltisi nel velodromo turco fino al 5 febbraio. La prova ha visto in gara coppie di alto livello, con il Belgio che ha fatto la differenza grazie a una prestazione solida e costante, mentre l’Italia ha lottato fino alla fine per salire sul podio.

Altri successi azzurri

Il bronzo nella Madison segue il secondo posto nelle qualifiche dell’inseguimento a squadre femminile. Il quartetto azzurro – composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini – aveva stabilito un nuovo record nazionale con 4’07"365, migliorato poi a 4’06"796 nel primo round. Successivamente, il team ha conquistato il bronzo battendo la Francia con 4’09"961 contro 4’12"619.

La Gran Bretagna ha vinto l’oro con un nuovo record del mondo (4’02"808).

Per Linda Sanarini, classe 2007, si tratta di un altro importante risultato internazionale. La giovane atleta ha già vinto medaglie ai campionati europei e mondiali juniores e ora aggiunge un bronzo élite nella team pursuit agli Europei di Konya.

In conclusione, l’Italia chiude la rassegna continentale con un bronzo nella Madison femminile e un altro nell’inseguimento a squadre, confermando la solidità del movimento azzurro su pista e la crescita delle nuove generazioni.