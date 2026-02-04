La quarta giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 si svolge oggi a Konya, in Turchia, con l’Italia protagonista in diverse specialità. Simone Consonni torna a gareggiare nell’omnium maschile, mentre Miriam Vece e Matilde Cenci sono al via nel chilometro donne. L’inseguimento individuale donne vede in gara Federica Venturelli e Linda Sanarini, e la corsa a punti donne è affidata ad Anita Baima.

Programma e protagonisti azzurri

La giornata è suddivisa in due sessioni. La mattina, a partire dalle 12.15 (orario italiano), prevede le qualificazioni dell’omnium uomini e del chilometro donne, seguite dallo scratch e dalla tempo race dell’omnium, nonché dalle qualificazioni dell’inseguimento individuale donne.

In serata, dalle 16.30, spazio alle semifinali della velocità maschile, alla prova di eliminazione e alla gara a punti dell’omnium maschile, oltre alle finali del chilometro donne, dell’inseguimento individuale donne, della corsa a punti donne e della velocità maschile.

Simone Consonni, reduce dall’argento nel 2024, punta a confermarsi nell’omnium maschile. Miriam Vece, già due volte bronzo continentale (nel 2020 e 2022), e Matilde Cenci, oro mondiale juniores lo scorso anno, gareggiano nel chilometro donne. Federica Venturelli, vincitrice delle ultime quattro edizioni giovanili dell’inseguimento, e Linda Sanarini, bronzo nell’inseguimento a squadre, sono in pista per l’individuale. Anita Baima, classe 2006, affronta la corsa a punti donne con l’obiettivo di un piazzamento di livello.

Contesto e prospettive

La manifestazione, in corso a Konya, vede un’Italia priva di alcune stelle ma con atleti di esperienza e giovani emergenti. Simone Consonni è il punto di riferimento maschile, mentre tra le donne spiccano i ritorni di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti ai Mondiali, insieme a Venturelli, Baima e Sanarini. L’obiettivo è continuare la serie di medaglie iniziata nei giorni precedenti.

Informazioni aggiuntive

La quarta giornata di gare è attesa con grande interesse per la presenza di Simone Consonni nell’omnium, considerato uno dei favoriti per migliorare il risultato dell’anno precedente. Il programma dettagliato conferma l’impegno mattutino e serale degli azzurri nelle diverse prove. Le dirette televisive e streaming sono previste su Rai Sport+HD, RAI Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN, Tim Vision e Prime Video.