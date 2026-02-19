Così come in tante altre corse a tappe degli anni scorsi, anche all'UAE Tour le grandi montagne hanno respinto Remco Evenepoel. La terza tappa della corsa emiratina, che ieri ha portato all'arrivo in quota di Jebel Mobrah, ha visto un Evenepoel in netta difficoltà. Il belga ha seguito i primi attacchi nella parte iniziale della salita, ma poi ha ceduto nettamente e ha concluso la tappa con oltre due minuti di ritardo dal vincitore Antonio Tiberi. Nel dopo corsa, il campione della RedBull non ha parlato con i media, ma stamani, alla ripartenza della corsa per la quarta tappa, ha commentato quanto successo.

Evenepoel: 'Ho avuto un momento difficile'

Evenepoel non si è mostrato preoccupato per questo risultato negativo, ed ha ostentato la solita apparente sicurezza. "Ho avuto un momento difficile in cui ho dovuto mollare la presa, ma verso la fine ho sentito che stavo tornando in corsa. Un momento così difficile è qualcosa che ho già sperimentato all'inizio della stagione" ha commentato il belga, spiegando che per questa prima fase della stagione non si è preparato in maniera specifica per le lunghe salite.

"So che devo allenarmi per questo tipo di salite. Sono già riuscito a fare un po' di scalate a Calpe, ma non ho ancora affrontato i veri colli. Dovrò farlo durante il ritiro di allenamento in altura dopo questo UAE Tour.

Fortunatamente, questo non è il Tour de France, è meglio imparare ora che a luglio" ha analizzato Evenepoel.

'Niente panico, andrà tutto bene'

Evenepoel ha anche parlato di una brutta notte tra martedì e mercoledì, che avrebbe influito sul risultato di Jebel Mobrah. "L'aria condizionata nella mia stanza non funzionava. Faceva molto caldo, ma ora il problema è risolto. Sono riuscito a dormire meglio e a riprendermi più efficacemente" ha raccontato il campione olimpico.

Evenepoel si è detto convinto di poter ancora lasciare il segno in questo UAE Tour e ha dato appuntamento alla tappa di sabato, il secondo arrivo in salita della corsa. "Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Ho già corso molto e questo è un percorso verso la Catalogna e le Ardenne. Non credo di poter dire nulla di specifico. Mantieni la calma e vai avanti. Andrà tutto bene" ha chiosato Evenepoel.